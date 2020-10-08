معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية بالإمارات يستقطب أكثر من 9 آلاف زائر

حقق معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية "حملة التسوق الكبرى 2020"، الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة بالإمارات خلال أكتوبر الجاري نجاحًا كبيرًا في استقطاب أكثر من 9 آلاف زائر من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والذين استفادوا من العروض الحصرية على المنتجات عالية الجودة التي قدمتها كبريات العلامات التجارية المحلية والعالمية المشاركة في الحدث والمتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والإلكترونيات.





ووفقا لما نشرته أنباء الإمارات، نجح المعرض في استقطاب أكثر من 100 علامة تجارية من دولة الإمارات ومختلف دول العالم الذين أشادوا بالبيئة الاقتصادية لإمارة الشارقة وسعيها إلى تحفيز ودعم قطاع التجزئة كجزء أساسي من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.





وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ، إلى أن نجاح المعرض في استقطاب العدد الكبير من الزوار وتحقيق مشاركة واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية يؤكد صوابية قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القاضي بإعادة عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الإمارة مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية وفاعليته في إعادة الانتعاش لمختلف القطاعات الاقتصادية والارتقاء بأدائها لاسيما أن هذا الحدث شكل منصة مثالية للشركات العارضة لتعزيز حضورها في أسواق المنطقة وتنشيط حركة مبيعاتها خاصة بعد تأثرها بتداعيات الأزمة الراهنة.





وأكد مواصلة مركز إكسبو الشارقة تنظيم المعارض والفعاليات المتخصصة والمتميزة بشكل دائم للمساهمة في جذب العديد من الشركات العالمية والمحلية ورجال الأعمال العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية لإمارة الشارقة لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات.





وأوضح المدفع أن المركز حرص خلال المعرض على تطبيق أقصى درجات الإجراءات والتدابير الاحترازية حرصًا على سلامة الموظفين والزوار والعارضين والتي تضمنت تنظيم عمليات دخول وخروج الزوار وتهيئة قاعة انتظار لتفادي الازدحام داخل المعرض بالإضافة إلى إجراء عمليات تعقيم مستمرة لصالات العرض واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز .





وأكد أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها على كافة الفعاليات التي ستنظم لاحقا.