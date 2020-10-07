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تعليم

بالصور ..فاعليات امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:51 م
امتحانات الفصل الصيفي
امتحانات الفصل الصيفي
حسام الفقي
يواصل طلاب المستويات الثمانية بكلية الآداب جامعة عين شمس أداء امتحانات " الفصل الصيفي " في إطار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي تستمر من 3 – 25 أكتوبر الجاري

وقال الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية الآداب  انه  يتابع سير عملية الامتحانات منوها انها يسودها الهدوء وسط الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس " كوفيد 19 " بدءًا من دخول الطلاب اللجان في مسارات تحقق التباعد وكذلك التوسع في أعداد اللجان لاحتواء أعداد الطلاب بشكل يحقق التباعد المنشود في ظل هذه الظروف.

وأشار عميد الكلية الي  حرص إدارة الكلية على تطهير وتعقيم القاعات والطرقات قبل بدء اللجان وبعد انتهائها وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات .

وأضاف الدكتور مصطفى  تواجد أستاذ المادة في اللجان بالإضافة إلى التاكد من إتمام أعمال الكنترول بشكل يومي مع الحرص على تسليم كراسات الإجابة في صناديق بلاستيكية معقمة .

موضحا أنه يتم التوجه السريع من قبل أطباء المركز الطبي بالكلية في حالة وجود أي حالة تحتاج الي الاسعاف .

 وتابع عميد كلية الآداب أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الصيفي لهذا العام يبلغ 2000 طالب وتجرى الامتحانات على 4 فترات وتبلغ مدة اللجنة ساعة واحدة .

الجدير بالذكر قال  الدكتور مصطفي  ان كلية الاداب لديها 16 قسم ومجموعة من الاقسام التي تنفرد بها  لتعليم اللغات، مشيرا الي ان لكل قسم شروط خاصة به للقبول بالاضافة الي المجموع الاعتباري واجتياز امتحان القبول لكل قسم ولا يعتبر مجموع الثانوية العامة الشرط الأساسي.

واوضح  " ان الكلية تستحدث اربعة اقسام جديدة (قسم علوم الارض –برنامج متخصص في اللغة الانجليزية البينية – وبرنامج متخصص للغة العبرية – وبرنامج متخصص في اللغة الهندية ) مؤكدا ان الكلية تسعي جاهدة للعمل بتلك الأقسام مع العام الدراسي الجديد.

واضاف "مرتضي " ان تلك الاقسام تؤهل الطالب لسوق العمل  وتعمل علي تنمية مهاراته  وان الكلية تعمل علي توفير فرص عمل للشباب  موضحا ان الكلية لديها العديد من البروتكولات مع الجامعات الخاصة كاجامعة العلوم والتكنولوجيا والاكاديمية البحرية وتسعي في التعاون مع جامعات عالمية حسب اللوائح الخاصة بالكلية.

بالصور ..فاعليات امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس
بالصور ..فاعليات امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس
بالصور ..فاعليات امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس
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