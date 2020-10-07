بالصور ..فاعليات امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس

يواصل طلاب المستويات الثمانية بكلية الآداب جامعة عين شمس أداء امتحانات " الفصل الصيفي " في إطار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي تستمر من 3 – 25 أكتوبر الجاري





وقال الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية الآداب انه يتابع سير عملية الامتحانات منوها انها يسودها الهدوء وسط الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس " كوفيد 19 " بدءًا من دخول الطلاب اللجان في مسارات تحقق التباعد وكذلك التوسع في أعداد اللجان لاحتواء أعداد الطلاب بشكل يحقق التباعد المنشود في ظل هذه الظروف.





وأشار عميد الكلية الي حرص إدارة الكلية على تطهير وتعقيم القاعات والطرقات قبل بدء اللجان وبعد انتهائها وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات .





وأضاف الدكتور مصطفى تواجد أستاذ المادة في اللجان بالإضافة إلى التاكد من إتمام أعمال الكنترول بشكل يومي مع الحرص على تسليم كراسات الإجابة في صناديق بلاستيكية معقمة .





موضحا أنه يتم التوجه السريع من قبل أطباء المركز الطبي بالكلية في حالة وجود أي حالة تحتاج الي الاسعاف .





وتابع عميد كلية الآداب أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الصيفي لهذا العام يبلغ 2000 طالب وتجرى الامتحانات على 4 فترات وتبلغ مدة اللجنة ساعة واحدة .



