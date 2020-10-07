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منوعات

أخطر عرض لفيروس كورونا.. 50% من خصوبة الرجال مهددة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
محمد علي

في دراسة جديدة، وللمرة الثانية، زعم العلماء أن فيروس كورونا المستجد قد يؤدي إلى العقم عند الرجال - حتى لو كانوا يعانون من أشكال خفيفة من المرض، بحسب استجابة أجهزة الجسم لدى البعض وليس للجميع، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل.

أظهرت دراسة أن نسب الخصوبة عند الرجال الذين أصيبوا بالمرض انخفضت إلى النصف بعد 30 يومًا من تشخيص إصابتهم بـ Covid-19.

لكن العلماء يصرون على أن الحقيقة بشأن ما إذا كان Covid-19 يضر بالخصوبة بشكل دائم لا يزال غامضًا ، قائلين إنه حتى الأنفلونزا تسبب انخفاضًا مؤقتًا لدى خصوبة الذكور . 

نُشر البحث في مجلة الخصوبة والعقم ، التي أفادت بأن التغييرات شوهدت لدى الرجال المصابين بحالات خفيفة.

لكن الدراسة لم يناقشها  كبار العلماء من جميع أنحاء العالم، ولم يتمكنوا بعد من الإشارة إلى عيوب واضحة.

إلا علماء آخرين قاموا بدراسة أولى قالوا بوجود تأثير لفيروس كورونا على الخصوبة، و قدموا ادعاءات مماثلة.

ويقول الأطباء أن التقارير التي تشير إلى أن الرجال الذين لديهم انخفاض بالخصوبة  من المحتمل أن يكون ذلك بسبب إصابتهم بالحمى - وهي من أعراض فيروس كورونا.

قال البروفيسور آلان باسي ، أخصائي أمراض الذكورة بجامعة شيفيلد والرئيس السابق لجمعية الخصوبة البريطانية ، أنه لن يتفاجأ إذا تسبب فيروس كورونا في انخفاض مؤقت في خصوبة الرجال .

والسؤال الأهم لدى العلماء عما  إذا كانت العوارض المرضية على الرجال دائمة، وما إذا كان المصابون قابلون للتعافي أم لا.

لم تكشف الأبحاث بعد ما إذا كان يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في حدوث ضرر طويل الأمد، وقد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يحصل العلماء على الإجابة.

لكن العلماء أشاروا سابقًا إلى أنه للقيام بذلك ، سيحتاج الفيروس إلى دخول مجرى الدم ، ولا توجد  آلية واضحة لذلك.

قال البروفيسور إيان جونز ، عالم الفيروسات بجامعة ريدينج ،أن فيروسات كورونا لا تنتقل بشكل عام في الدم، وإنه لا يرى آلية ينتقل بها فيروس كورونا عن طريق الدم. 

واضاف "ربما أكون مخطئا ، هذا فيروس جديد ، نتعلم  عنه طوال الوقت".
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