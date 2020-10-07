أحمد موسى: المصريون في كندا احتفلوا بذكرى نصر أكتوبر.. فيديو

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين فى كندا خرجوا للاحتفال فى الشوارع، مؤكدا أنهم ارسلوا له فيديو، يعبر عن حبهم لمصر، وعرضه أحمد موسى، حيث ظهر فيه حب المصريين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم خلال كلمته بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة، التحية لبطل الحرب الزعيم محمد أنور السادات، الذي اتخذ قرار الحرب ببسالة وتحمل كافة تبعاته، كما وجه أيضا التحية لكل أم مصرية غرست في قلب أبنائها حب الوطن، وأنه لا شيء يضاهي حب الوطن، كما وجه التحية لأرواح الأبرار من شهداء نصر أكتوبر، الذين قدموا نموذجا يحتذى به الشباب في التضحية والفداء .









وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إن الحفاظ على أمن وطن كبير في حجم مصر، بمنطقة صعبة وعالم مضطرب لهو بلا شك أمر يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب، وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة.









وأضاف الرئيس السيسي، أننا نحتفل بعظمة ماضي مصر فى انتصارات اكتوبر الذى نسير على دربه لتحقيق الأهداف المنشودة ، لافتًا إلى أننا نسعى لتحقيق الآمال العريضة التى يتطلع إليها شعب مصر، موجهًا التحية لجيل أكتوبر الذى حقق النصر ، رفع راية الوطن على ترابه المقدس وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ.





وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أننا تعلمنا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر فى النهاية وأن الشعب المصرى لا يفرط فى أرضه وقادر على حمايتها، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر بل حققت فيها أعظم انتصاراتها.