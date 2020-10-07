كيا تُدخل تغييرات جذرية على موديل Sorento الجديد كليا .. فيديو

على الرغم م وجود مبيعات حققتها كيا Sorento العام الماضي ، إلا ان شركة كيا قررت إدخال تعديلات جذرية على شكل هذه السيارة، وتزويدها بتقنيات وميزات جديدة.





وأصبح هيكل السيارة أكبر وأطول وأكثر انسيابية ، وقلت مقاومة السيارة للهواء ، وذلك بفضل الخطوط الخارجية المدروسة وفقا لأحدث معايير الايروديناميكية .









كما حصلت السيارة على واجهة شبك عريض لغطاء المبرد ، وعلى ممتص صدمات جديدة ، ومصابيح بتصميم مميز تعمل LED ، كما تغير شكل الواجهة الخلفية أيضا وتصميم المصابيح.





تحتوي السيارة على محركات MPI بسعة 2.5 لتر ، وعزك 232 حصانا، كما ستأتي نسخ أخرى من Sorento بمحركات CRDi بسعة 2.2 ليتر وعزم 199 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.









أما من الداخل حصلت السيارة على قمرة واسعة ومريحة ، وفيها مقاعد جلدية لـ7 ركاب ، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان كبيرتان إحداهما تعمل باللمس .









بالإضافة إلى وجود شاشة كبيرة للاتصال لاسكليا بالأجهزة ، والهواتف الذكية ، كما يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية إضافة إلى أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد.



