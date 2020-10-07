السيطرة على حريق التهم فصل تحفيظ قرآن بجامع الأزهر .. فيديو

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب داخل جامع الأزهر بالجمالية .





تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بالطابق الثالث بجامع الأزهر دائرة الجمالية .





على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقى طوابق الجامع المكون من ٣ طوابق دون إصابات .





وتبين أن النيران التهمت أحد فصول تحفيظ القرآن بالطابق الثالث والاخير للجامع ، وتم الانتهاء من عمليات التبريد دون أن يمتد لباقي الفصول المجاورة .





تم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق .



