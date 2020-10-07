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حوادث

السيطرة على حريق التهم فصل تحفيظ قرآن بجامع الأزهر .. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:44 م
حريق فى جامع الازهر
حريق فى جامع الازهر
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب داخل جامع الأزهر بالجمالية .

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بالطابق الثالث بجامع الأزهر دائرة الجمالية .

على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقى طوابق الجامع المكون من ٣ طوابق دون إصابات .

وتبين أن النيران التهمت أحد فصول تحفيظ القرآن بالطابق الثالث والاخير للجامع ، وتم الانتهاء من عمليات التبريد دون أن يمتد لباقي الفصول المجاورة .

تم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق .

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