AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كندة علوش توجه رسالة إلى جمهورها بعد مسلسل «ضي القمر»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:44 ص
كندة علوش
كندة علوش
أحمد إبراهيم
وجهت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، رسالة إلى جمهورها خاصة بمسلسلها الجديد "ضى القمر" وهو إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".
 
وقالت كندة علوش "ختمنا اليوم حكايتنا #ضي_القمر شكرًا لكل الحب والتفاعل سعيدة بكل ردود الفعل الايجابية منها والسلبية". 

وفي رسالة إلى جمهورها، أضافت كندة علوش "سعيدة بالرسائل اللي وصلتني من السيدات اللي حكولي رحلتهم مع حلم الأمومة والطريق لتحقيق الحلم لكل اللي شاف ايه رأيكم في آخر حلقة عجبتكم او لاء وليه؟". 

"ضي القمر" هي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل "إلا أنا"، وتتألف من عشر حلقات، يتم من خلالها تسليط الضوء على قضية الإنجاب، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك. 

"ضي القمر" من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ثلاث سنوات.. اليوم كندة علوش على الشاشات بـ ضي القمر

كندة علوش تتصدر تريند جوجل بسبب ضي القمر

بعد انطلاق مسلسلها الجديد.. كندة علوش تستعد للعودة إلى السينما

كندة علوش: سعيدة بردود الفعل على الحلقة الأولى من ضى القمر.. شاهد

قضايا اجتماعية شائكة في مسلسل إلا أنا ضي القمر

من أجل إنجاب طفل .. كندة علوش تلجأ إلى أصعب الحلول في مسلسل ضي القمر

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا 2021 في السوق المصري.. صور

عوض تاج الدين : كورونا وباء عالمي والإصابات المُعلنة ليست حقيقيًة من الشق الفني ..فيديو

ابن المدرب المتوفى في نادي فارسكور يكشف تفاصيل الواقعة ..فيديو

أيوه دافعين في الماتش.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة مشجع زملكاوي

صوّر عشيقاته أثناء ممارسة الرذيلة.. النيابة تأمر بحبس عنتيل الجيزة

ذكرى ميلاد أحمد مظهر.. قصة قتل صديقه بيد ابنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاجرة محتدمة بسبب الكمامة تنتهي بمقتل مسن عمره 80 عاما.. تفاصيل

مشهد لا ينسى.. فريق إنقاذ يتدخل لمساعدة فأر عالق في بالوعة.. شاهد

تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها