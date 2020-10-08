كندة علوش توجه رسالة إلى جمهورها بعد مسلسل «ضي القمر»

وجهت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، رسالة إلى جمهورها خاصة بمسلسلها الجديد "ضى القمر" وهو إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".

وقالت كندة علوش " ختمنا اليوم حكايتنا #ضي_القمر شكرًا لكل الحب والتفاعل سعيدة بكل ردود الفعل الايجابية منها والسلبية".

وفي رسالة إلى جمهورها، أضافت كندة علوش " سعيدة بالرسائل اللي وصلتني من السيدات اللي حكولي رحلتهم مع حلم الأمومة والطريق لتحقيق الحلم لكل اللي شاف ايه رأيكم في آخر حلقة عجبتكم او لاء وليه؟".

"ضي القمر" هي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل "إلا أنا"، وتتألف من عشر حلقات، يتم من خلالها تسليط الضوء على قضية الإنجاب، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.



