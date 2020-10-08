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ثقافة

تكريم درية شرف الدين واسم فايق إسماعيل واسم ممدوح الليثي في سينما مصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
طارق موسى
كرّم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الإعلامية درية شرف الدين، واسم المخرج فايق إسماعيل، واسم الكاتب السيناريست ممدوح الليثى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 

حيث أهدى جلال شهادة تقدير للإعلامية درية شرف الدين، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى" موقعة من أبطال العرض، كما تسلم الإعلامي عمرو الليثي شهادة تكريم اسم والده، وتسلم المخرج أشرف فايق شهادة تكريم اسم والده، وذلك عقب مشاهدتهم الليلة الثالثة للعرض المسرحي "سينما مصر"، الذى يقدم ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافي لشهر أكتوبر على مسرح ساحة الهناجر.

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية، والعرض رؤية وإخراج خالد جلال .

ويؤكد العرض على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .
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