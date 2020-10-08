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مرأة

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:29 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
نهى هجرس
يصادف اليوم 8 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتى أتمت عامها الـ 40، وتحرص شيرين على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة صيحات الموضة، وارتداء الفساتين الطويلة والجذابة التي تبرز جمالها، وارتداء الملابس الكاجوال التى تكشف اناقتها، كما تميل إلى اختيار الألوان الهادئة التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

ومن الناحية الجمالية، تختار الفنانة شيرين عبد الوهاب الألوان الترابية والبنية الناعمة كآيشادو للعيون ليبرز جمالها، وتفضل وضع أحمر للشفاه بالألوان الناعمة التى تبرز جمال أنوثتها.

وتتميز الفنانة شيرين عبد الوهاب، باختيار قصات الشعر المختلفة والجذابة التى تتناسب مع ملامح وجهها، كما تفضل اختيار اللون البني الناعم لشعرها .

وتضيف لمسات ناعمة من الأكسسوارات الذهبية والفضية لإطلالتها التى تعبر عن اناقتها وجمالها.


في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب
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