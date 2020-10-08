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مرأة

بمكياج جذاب.. يسرا تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:12 م
يسرا
يسرا
نهى هجرس
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة لها رفقة مجموعة من الفنانات، ومنهم يسرا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وانيقة.
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وأطلت بها يسرا، ببنطال كلاسيكي جذاب باللون الأسود، ومرتديا معه قميص بأكمام طويلة باللون الموف الفاتح الذى يبرز عن جمالها وأناقتها، ويتميز بتفصيلة جذابة تكشف رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذى يتناسب مع ظهورها الجذاب.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة والجذابة التى تبرز جمال أنوثتها.

ووضعت مجموعة من السلاسل حول الرقبة كاكسسوارات تتناسب مع إطلالتها، ووضعت أسوارة بسيطة لليد.
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@elgoufilmfestivalofficial

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