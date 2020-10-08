بمكياج جذاب.. يسرا تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة لها رفقة مجموعة من الفنانات، ومنهم

، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وانيقة.