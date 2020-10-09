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برلمان

الوفد يقيم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. اليوم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
حرب 6 أكتوبر عام
حرب 6 أكتوبر عام 1973
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معتز الخصوصى

يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد مساء اليوم الجمعة بأحد فنادق الجيزة ، احتفالًا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية في الحفاظ على أمن وأمان المواطن.

وأكد «أبو شقة» أن انتصار مصر في حرب أكتوبر أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، كما أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة في تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.

ووجه الحزب الدعوة لكل من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، ونظرًا لما أخطرتنا به إدارة فندق «سفير» الذي سيقام به الاحتفال، من أنه إعمالًا لموجبات الأمان التي يفرضها فيروس «كورونا» من ضرورة وجود مسافات متباعدة بين الحضور، فقد اقتصرت الدعوة على حضور أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات.

ويتناول الحفل توزيع درع الوفد على أسر الشهداء والمصابين وبعض من شاركوا في حرب أكتوبر 1973 تقديرًا وتثمينًا لدورهم الوطني، وما جادوا به دفاعًا عن التراب الوطني، وقد أسند «أبو شقة» إعداد وتجهيز الحفل إلى السيدة أمل رمزي النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشئون السياحية.
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