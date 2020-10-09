برلمانية: ننتظر إقرار عدد من القوانين خلال دور الانعقاد السادس

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن هناك عددا من القوانين التى تنتظر إقرارها من مجلس النواب الحالى خلال فترة دور الانعقاد السادس.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى سرعة إصدار قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، إضافة إلى قانون تنظيم الجامعات.





وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى إصدار تعديل من البرلمان على قانون التعليم فيما يخص الثانوية العامة بعد إرسال حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تعديلا تشريعيا علي قانون الثانوية العامة ، عقب القرارات التي أعلنها وزير التعليم طارق شوقي الثلاثاء.





و تضمنت تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، والذي يقسم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام الكتاب المفتوح، يستدعي تعديل قانون الثانوية العامة.





وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نظام التعليم القديم الخاص بـ الثانوية العامة انتهي مع امتحانات هذا العام 2020، مُشيرا إلى أن النظام الجديد الذي سيطبق مع 2021، سيحتفظ فقط بنظام التشعب العلمي والأدبي.





وكان رئيس مجلس النواب ترأس الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس يوم الخميس الماضى وتمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر الييوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.





وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.





جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.





وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.





وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".





ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.





وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.