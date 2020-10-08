أوبك: كورونا سببت أكبر تراجع في صناعة النفط والغاز منذ الكساد الكبير

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير نُشر اليوم الخميس، إن جائحة فيروس كورونا الحالي تسببت في أكبر تراجع اقتصادي في قطاع النفط والغاز.





وذكر تقرير آفاق النفط العالمية لعام 2020، الذي تم إطلاقه عبر الفيديو في فيينا، إن الأزمة أدت إلى "أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات".





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وأضاف تقرير اوبك "بينما نطوي صفحة مهمة في تاريخنا، فإن التزام أوبك بتأمين إمداد فعال واقتصادي وثابت من النفط للدول المستهلكة، وتقديم الدعم الأساسي للاقتصاد العالمي، لا يتزعزع اليوم كما كان عندما تأسست المنظمة" وفقا لما قاله الأمين العام لمنظمة أوبك معالي محمد سانوسي باركيندو في بيان.





وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي خفضت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعات النمو لجميع الاقتصادات العالمية من 2019 إلى 2025، حيث انخفضت إلى 0.7 بالمئة من 2.1 بالمئة.





وقد تنمو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة تصل إلى 3.4 في المائة، بانخفاض واحد في المائة عن الفترة السابقة.





وأضافت أوبك أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته حوالي عام 2040، لكن من المتوقع أن يحتفظ بأكبر حصة من الوقود الأحفوري حتى عام 2045 ، مع احتلال الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية.





لكن التقرير، اكد أن أسعار النفط قد تنخفض من 31.5 بالمئة إلى 27.5 بالمئة من 2019 إلى 2045 على التوالي ، وستبلغ ذروتها بنهاية فترة التوقعات.





وأضافت المنظمة: "على افتراض أن جائحة كوفيد -19 سيتم احتوائه على نطاق واسع خلال عام 2020 ، من المتوقع أن يتعافى الطلب على النفط في عامي 2021 و 2022 ، وسيستمر في النمو في السنوات التالية".





ويأتي التقرير وسط فوضى عارمة في العديد من القطاعات، لا سيما في صناعة الطيران، حيث طالبت شركات الطيران الوطنية مثل إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا والعديد من الشركات الأخرى بالمساعدة الحكومية؛ بسبب انخفاض سعة الناقل العام الجاري.