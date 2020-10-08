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محافظات

بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
يوسف رجب

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، تجربة عملية لإختبار مدى سرعة استجابة الإسعاف لأحد بلاغات الحوادث، وذلك بحضور الدكتور بدوى سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا. 


أوضح نائب المحافظ، أنه تم إبلاغ مرفق الإسعاف عن وقوع حادث بجوار كمين البياضية بمدينة قنا وفى أقل من ١٠ دقائق وصل إلى موقع الحادث ٤ سيارات إسعاف، وتعامل المسعفون مع الموقف خلال وقت قياسى.


وأشاد نائب المحافظ، بسرعة استجابة الإسعاف للبلاغ، مقدما الشكر لأعضاء وحدات الإسعاف على جهودهم وتفانيهم فى خدمة المواطنين.


وأضاف نائب محافظ قنا، أن الإسعاف يُعد بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز فوجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى، مؤكدًا حرص المحافظة علي توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات لإتمام أي عمل من شأنة خدمة المواطنين والعمل علي راحتهم.


كما تفقد عمر، مقر الإدارة الرئيسى لفرع هيئة الإسعاف بقنا حيث تابع سير العمل به، واستمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور بدوى سعيد حول آلية استقبال البلاغات.


وأوضح مدير مرفق الإسعاف بقنا، أنه يتم متابعة حركة جميع سيارات الإسعاف داخل المحافظة حتى يتسنى لمتلقيىّ البلاغ توجيه أقرب سيارة إلى موقع البلاغ لضمان وصولها فى أسرع وقت ممكن.


وتابع نائب المحافظ، جولته بتفقد مركز إسعاف طبى قنا الرئيسى بجوار ميدان المحطة حيث إطلع على تجهيزات سيارات الإسعاف به ومدى كفاءة فرق المسعفين فى التعامل مع الحالات الطارئة.


وأوضح الدكتور بدوى سعيد، أن المحافظة تضم ٥٦ وحدة إسعاف بإجمالى عدد ٨٨ سيارة تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية.


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بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا
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