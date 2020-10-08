بحضور نائب المحافظ.. تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث بقنا

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا ، تجربة عملية لإختبار مدى سرعة استجابة الإسعاف لأحد بلاغات الحوادث، وذلك بحضور الدكتور بدوى سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا.

أوضح نائب المحافظ، أنه تم إبلاغ مرفق الإسعاف عن وقوع حادث بجوار كمين البياضية بمدينة قنا وفى أقل من ١٠ دقائق وصل إلى موقع الحادث ٤ سيارات إسعاف، وتعامل المسعفون مع الموقف خلال وقت قياسى.





وأشاد نائب المحافظ، بسرعة استجابة الإسعاف للبلاغ، مقدما الشكر لأعضاء وحدات الإسعاف على جهودهم وتفانيهم فى خدمة المواطنين.



