مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يزرو كنيسة شهداء ليبيا بسمالوط| صور

قام چون بارسا مدير الوكاله الأمريكية للتنميه الدوليه والوفد المرافق له بزيارة كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية الشهداء ( العور) بسمالوط شمال المنيا وتجول في أرجاء المكان





حيث شهد بارسا المزار الخاص بالشهداء والمتحف الذي يحوي متعلقاتهم مستعرضآ للبانوراما التي تحكي قصة الإستشهاد ومراحله





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بالإضافة إلي النصب التذكاري الذي يصورهم في وضع الإستشهاد رافعي الرؤوس ومتطلعين للسماء وقد ظهر الرب يسوع خلفهم يحتضنهم مرحبًا وفرحا بهم ثم صعد إلى الكاتدرائية وصلى فيها بخشوع ووقار.





وأعرب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية عن إعجابه الشديد بالمكان ومايحويه من أبنيه جميله منسقه فضلًا عن إنبهاره البالغ بقصة الشهداء الأبطال الذين ضربوا أعظم مثال للشجاعه وقوة البأس والزود عن إيمانهم





ثم تفضل وكتب عبارات تذكاريه رقيقه في سجل الزيارات هذه نصها ( لقد نلت بركة عظيمه أن آتى إلى هذه الكنيسه الرائعه الخاصه بالشهداء...وان أكون شاهد عيان لها....الله يبارك كل من يأتي إلى هنا).





ثم إختتم الزياره بسعادة ملحوظه بعد أن أهدته الكنيسه أيقونة قبطيه للشهداء الأبرار تذكارآ لشرف زيارته





كان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا قد استقبل اليوم السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر وجون بارسا القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، سارة ماكين، كبير مديري مجلس الأمن القومي، وسماح نوركويست كبير المستشارين لشؤون الحرية الدينية الدولية ، وليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.





شهد المحافظ والسفير الامريكي ، فعاليات اللقاء الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالباخرة الذهبية على كورنيش النيل تحت عنوان "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي" بحضور عدد من مشاركي برامج منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ناصر صادق مدير الهيئة بالمنيا ، سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وهبة يسري، مدير برامج منتدى الثقافات



