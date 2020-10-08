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أخبار العالم

صفعة جديدة لـ طهران.. أمريكا تفرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:34 م
أمريكا تفرض عقوبات
أمريكا تفرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد القطاع المالي الإيراني، والتي شملت 18 مصرفًا.


وذكرت الوزارة أنها "تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".


وأضافت أنها أصدرت ترخيصا عاما بعرقلة تعاملات بعض المؤسسات المالية الإيرانية، لافتة إلى أنها استثنت التعاملات الخاصة بالمواد الطبية والغذائية لطهران.


وتعهدت الوزارة بمواصلة العقوبات حتى توقف إيران دعمها للإرهاب.



وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أعلنوا أنه سيتم إدراج القطاع المالي الإيراني بأكمله في القائمة السوداء، مما يوجه ضربة أخرى للاقتصاد الذي يعاني بالفعل من العقوبات الأمريكية. 


وذكر مسئولون في الإدارة الأمريكية والكونجرس أنه متوقع صدور هذا القرار اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تطال هذه العقوبات 14 مصرفًا إيرانيًا قد نجت من إعادة فرض العقوبات الأمريكية، والأهم من ذلك، إخضاع المؤسسات المالية الأجنبية وغير الإيرانية لعقوبات قاسية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

 
وبهذه الخطوة ينعزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.
 

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت القائمة السوداء ستأتي بفترة سماح أو إعفاءات مخصصة تسمح بمواصلة بعض المعاملات المحدودة لهذه المصارف أم لا.


وعارضت الدول الأوروبية الإدراج الشامل للخدمات المالية في القائمة السوداء لأنه سيضع أكبر بنوكها والشركات الأخرى تحت طائلة عقوبات أمريكية لمباشرة أعمال مع إيران كان مسموحًا بها في الماضي. 


وتأتي هذه العقوبات الجديدة في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة جهودها لإجهاض الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018. 


ومنذ ذلك الحين، زاد ضغط ترامب على إيران بشكل كبير عبر فرض عقوبات على مبيعات النفط، ووضع كبار المسؤولين الحكوميين في القائمة السوداء وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية.
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