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رياضة

وكيل بيل يتحدث عن رحيله من ريال مدريد إلى توتنهام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة

يرى جوناثان بارنيت وكيل أعمال الدولي الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد والمُعار لنادي توتنهام هوتسبير، أنّ السبيرز لديهم القدرة على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في تواجد بيل، كما دافع عن موكله خلال فترة تواجده في اللوس بلانكوس.

 

بيل طوال الموسم الماضي لم يُقدم شيئا يُذكر مع ريال مدريد، ومستواه كان مُخيبًا للآمال، ولم يتوقف الأمر عند الأداء السيئ فقط، بل طلب من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عدم المشاركة في بعض المباريات.

 

وقال بارنيت في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "بيل يُحب توتنهام، واستعاد ابتسامته هُناك ويستمتع بالحياة".

 

وأضاف: "بيل كان يجب أن يكون في نادٍ يريد الذهاب إليه، بالنسبة له انتقاله لـ توتنهام الأمر لم يكن يتعلق بالمال".

 

وواصل: "لقد كان لديه عروض ولكنها لم تكن مُناسبة له، ولكن عندما جاء توتنهام أراد الذهاب، لقد مرّ بوقت عصيب في ريال مدريد والآن يستمتع بوقته، إنه يستحق أنّ يكون سعيدًا".

 

وأتم: "لم يكن سيحقق أي شيء مع ريال مدريد، لقد كنا قد وصلنا إلى طريق مسدود هُناك، وكان هناك بعض الأشياء السخيفة حدثت، لم يكن بإمكانه أنّ يظل ساكنًا، لا يمكنه الجلوس هُناك وانتظار حدوث شيء ما".

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