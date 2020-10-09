للطلاب الجدد بآداب القاهرة.. الإعلان عن نتيجة التنسيق الداخلي للأقسام

أعلنت كلية آداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن نتيجة التنسيق الداخلى وللحصول عليها يجب الدخول على الرابط التالى





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كما نوهت كلية الآداب على الطلاب، بأنها تلتزم بالحدود الدنيا المعلنة للقبول بالأقسام ولا توجد أو استثناءات.





بالإضافة إلى أنه يسمح للطلاب بالتحويل الداخلى لمدة أسبوع فقط ولن تقبل التحويلات إلا بعد استيفاء كافة الشروط.









‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.





حيث سيتم جعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.



