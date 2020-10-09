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تعليم

للطلاب الجدد بآداب القاهرة.. الإعلان عن نتيجة التنسيق الداخلي للأقسام

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:08 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية آداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  عن نتيجة التنسيق الداخلى وللحصول عليها يجب الدخول على الرابط التالى 

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كما نوهت كلية الآداب على الطلاب، بأنها تلتزم بالحدود الدنيا المعلنة للقبول بالأقسام ولا توجد أو استثناءات.

بالإضافة إلى أنه يسمح للطلاب بالتحويل الداخلى لمدة أسبوع فقط ولن تقبل التحويلات إلا بعد استيفاء كافة الشروط. 


‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا. 

حيث سيتم جعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.
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