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قيادى إخوانى منشق: الجماعة تستحل كل المحرمات وتصنع "منحرف تحت الطلب"..فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:47 م
الجماعة الإرهابية
الجماعة الإرهابية
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إبراهيم القادري
قال إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى المنشق والباحث الإسلامي، إن الإخوان تستحل كل المحرمات من قتل ودعارة وممارسة كل أنواع الرذيلة، مبينا "يصنعون منحرف تحت الطلب".

وأضاف ابراهيم ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء القاهرة الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامي علي قناة الحدث اليوم، أن تنظيم الإخوان الإرهابي خبيث ونجس ويمارس الرذيلة بأنواعها ويتستر على أصحابها مؤكدا : "ليس غريبا عليهم أن يستحلوا الرذيلة بعد أن استحلوا الدماء".

واوضح إبراهيم ربيع، أن جماعة الإخوان تعمل علي "تنظيم الجريمة المنظمة" الذى يستحل الدماء والرذيلة وكل أنواع الجرائم ولكن لا مكان لهذه التنظيمات إلا النفايات في النهاية.

وتابع القيادي المنشق إلى أن جماعة الإخوان تعمل كوكيل وإنعكاس لإرادة أخرى غير إرادة الجماعة، فمنذ تأسيسها في 1928 كانت وكيل لبريطانيا، وذلك حتى 1975، حتى تحولت لوكالة أمريكا، وكانت الداعم الأكبر لها إضافة إلى بريطانيا، وبحلول عام 2011 بدأت بعض الدول تعد الجماعة للسيطرة على الثورة والتغلغل في حكم الدول العربية.

واكمل : ان  بعد سنه 2013 بدأت الوكالة تنتقل الى تركيا وأصبحت مأوى الجماعة الإرهابية والمحتضنة لقيادتها إلى جانب بريطانيا.

واكد انه رغم كل هذا المخطط الخارجي والقوة الداعمة للإخوان إلا أن قنبلة ثورة 30 يونيو انفجرت في وجه الجماعة لتدميرها للأبد .
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