برلماني: تكاتف دولي لإسقاط حكم أردوغان البغيض.. والداخل التركي مشتعل لسياساته الفاشلة

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش مأزقا كبيرا وذلك لرفض سياساته، موضحا انه خلق حكم العائلة داخل تركيا، وأصبح صهره صاحب يد قوية في الاقتصاد وهو ما دفع به للحضيض.









وأضاف في بيان له اليوم، أن مطاردة أنقرة للصحفيين واغلاق عشرات المواقع الالكترونية وفرض قبضة أمنية حديدية يعود الى تعاظم الانتقادات الشعبية التركية لأردوغان ، قائلا : إن أردوغان ومنذ لحظة إعلاء مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية على مصالح تركيا تزعزع الوضع في أنقرة.









وأفاد بدوي، أن دخول تركيا على خط الصراعات الدولية عبر سياسات الإرهاب والدفع بالمرتزقة أظهر تورطا تركيا كبيرا، وامتعاضا داخل الجيش التركي ذاته قائلا : انه يتوقع نهاية غير طيبة لأردوغان وتكاتفا دوليا لإسقاط حكمه البغيض.