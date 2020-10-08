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مدير مركز بروكسل: أوروبا تختصم تركيا في ملفات عديدة منها حربها على سوريا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المستشار رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن أوروبا تختصم تركيا في ملفات عديدة، منها حربها مع سوريا، والتدخل في ليبيا، والتهديد بفتح الحدود للاجئين، وتدخلها في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن الدول الغربية لم تعد تثق في نظام أردوغان.

وأضاف رمضان أبو جزر، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن لقاء الرئيس الأرميني على قناة مصرية وتوجيه رسالة للشعب المصري هام جدا في الوقت الحالي خاصة قبل مؤتمر جنيف، موضحا أن اللقاء لن يأتي بجديد على المستوى السياسي.

وتابع: يجب التنويه بأن القوى الناعمة للجاليات الأرمينية أكثر تأثيرًا من الرئيس الأرميني نفسه، وهم أكثر طلابة وتطرفا من الرئيس الأرميني، حيث أن معظم السياسيين الأرمن ليسوا راضيين عن أداء الرئيس الأرميني والسياسة الأرمينية الحالية تجاه محاسبة تركيا على جرائمها.

وأشار إلى أن أردوغان يخدم سياسته للهروب من أزماته الداخلية، خاصة أنه فشل في ابتزاز أوروبا واستيعاب اللاجئين، منوها بأن أردوغان هو المصدر الأول للإرهاب في العالم.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان إن الصراع بين أرمينيا واذربيجيان ليس بسيطا، ومستمر منذ سنوات طويلة، وبدأ بإعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.

وأكد أن القوات المسلحة التركية هي من قصفت المدنيين في ناغورني كاراباخ، وهذا يغير الصورة بشكل محوري، مما يجعلها طرفا أساسيا في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

ولفت إلى أن تركيا جعلت الصراع أكثر صعوبة، وأصبح الأصعب هو نقطة إطلاق النار، ونحن نتواصل مع كل الأطراف مثل الأمم المتحدة وأمريكا وفرنسا يجب أن يضغطوا على تركيا لإيقاف إطلاق النار.
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