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رياضة

مدحت عبدالهادي: الزمالك يعاني من ضغط اللقاءات والإرهاق

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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ملك موسي
وجه مدحت عبد الهادي مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الشكر للاعبين رغم التعادل مع وادي دجلة، مشيرا إلى أنه رغم الإصابات والإيقافات لكن اللاعبين تحملوا المسئولية وقاموا بتنفيذ المهام، موضحا أن الجهاز الفني يسعى في الوقت الحالي لتجهيز اللاعبين المقيدين إفريقيا، بشكل مثالي.

أضاف عبدالهادي أن الفريق يعاني من إصابات وإيقافات وانضمام بعض اللاعبين  لمنتخبات بلادهم.. مشددا على أنه كان يتمنى حصد نقاط دجلة لكن الفريق أهدر عدة فرص لعمر السعيد وإسلام جابر وغيرهما.

أشار مدرب الزمالك: "الفريق يعاني من ضغط اللقاءات والإرهاق.. فقد واجهنا المصري في الإسكندرية وبعدها بثلاثة أيام واجهنا سموحة في الإسماعيلية ولعبنا ١٢٠ دقيقة وبعدها  بـ ٤٨ ساعة واجهنا فريقا حصل علي القسط الكافي من الراحة وهو دجلة، ورغم ذلك اللاعبون لم يقصروا وأدوا ما عليهم وكنا الأقرب للفوز".

وتابع: "ضغط اللقاءات قد يعرضنا لخسائر كثيرة قبل مواجهتي إفريقيا.. فقد فقدنا اليوم حازم إمام بسبب الإصابة".

واختتم مدحت عبدالهادي تصريحاته: "سنقوم بعمل استشفاء للاعبين بدرجة عالية لمعالجة الإرهاق الشديد قبل لقاء الرجاء المغربي".
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