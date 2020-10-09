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أخبار العالم

شاهد.. حريق هائل يلتهم برجا تجاريا ضخما في جنوب كوريا الجنوبية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
لحظة اندلاع الحريق
لحظة اندلاع الحريق
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أحمد قاسم
اندلع حريق هائل في برج مكون من 33 طابقا في مدينة أولسان جنوبي كوريا الجنوبية.

وأظهرت لقطات مصورة ألسنة اللهب تنتشر في جميع أنحاء مبنى "سمهوان آرت نوفو" التجاري والسكني.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أنه تم إجلاء مئات الأشخاص، من المبنى، مشيرة إلى إصابة البعض بالاختناق نتيجة استنشاقهم الدخان.

ونقلت وكالة "يونهاب" الإخبارية عن شهود عيان قولهم: "اندلعت النيران فجأة، وتحطمت النوافذ".

وأوضحت الوكالة أن أسباب اندلاع الحريق مجهولة حتى الآن.

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