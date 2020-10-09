أهالي الإسكندرية يستغيثون بسبب انتشار القمامة

استغاث مواطنو مدينة الإسكندرية بموقع صدى البلد بعد انتشار القمامة بشكل كبير.





حيث استغاث سكان منطقة نجع العرب الإسكندرية مينا البصل بسبب القمامة وأوضحوا أنهم أصيبوا بالكثير من الأمراض بسببها وأن المشرف المسئول من شركة النظافة يأتي بالقمامة من شوارع أخرى و يرميها فى المنطقة.





وتابعوا فى رسالتهم أنهم لا يستطيعون تهوية بيوتهم فى الصيف بسبب رائحة القمامة والذباب الناتج عنها والحشرات.





وأضافوا " النباشين بيعطوا للبلطجي يوميا 200 جنيه علي أن يقوم بحمايتهم من أي شخص يتحدث معهم لأنهم كل ما يقومون بالنبش الرائحة الكريهة بتظهر اكتر والزبالة بتزيد".





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.