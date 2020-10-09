أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. وطبيب ترامب يعلن عودته إلى مهام عمله قريبا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

شيخ الأزهر يدعو لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

مصر تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا.. و7 حالات وفاة

بوتين يدعو وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى موسكو اليوم لبحث الوضع في قره باغ

مكتب التحقيقات الفيدرالي: إحباط مخطط لخطف حاكمة ميشيغن

ترامب يقبل المشاركة في مناظرة مع بايدن في حال تأجيل موعدها

إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة، مشيرة إلى خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97524 حالة.





ونقلت "الراي" عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قوله إن يجب على كلا من أذربيجان وأرمينيا، تغليب صوت الحكمة، ووقف إطلاق النار في منطقة ناغورنو كاراباخ، والرجوع إلى طاولة المفاوضات، والاحتكام للحلول السلمية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن السلطات المغربية قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية بالبلاد إلى 10 نوفمبر المقبل وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا الذي ارتفعت حصيلته الاجمالية إلى 142953 إصابة.





وأفادت "القبس" بأن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت مساء الخميس، أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.





دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانيًا رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة "الضغوط القصوى" الأمريكية.





وأشارت "الوطن" إلى أن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجح أن يكون بإمكان الأخير العودة بشكل آمن للأنشطة العامة بحلول السبت، بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجدن قائلًا إنه "أكمل علاجه واستجاب له من دون آثار جانبية"، وإن "يوم السبت سيكون العاشر منذ تشخيص إصابته"، متوقعا "عودته بشكل آمن لأنشطته العامة بحلول هذا الوقت".





ونقلت "الراي" عن الحملة الانتخابية لترامب قولها إنه يرغب في خوض مناظرة مع منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في حال تأجيل موعدها من الأسبوع القادم حتى 22 أكتوبر، مشيرةً إلى أن المناظرة الثالثة التي كانت مقررة في 22 أكتوبر يجب أن تؤجل إلى 29 من الشهر نفسه.





وذكرت "الجريدة" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أعلن إلقاء القبض على ستة اشخاص على خلفية اتهامات بالتخطيط لخطف حاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمير، مشيرةً إلى أنه كان يعتقد أنهم يهدفون إلى قلب نظام الحكم واسقاط سلطات إنفاذ القانون في الولاية باستخدام العنف.





وأوضحت "الأنباء" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا وزيري خارجية كل من أذربيجان وأرمينيا المنخرطتين في معارك دموية في ناغورني كراباخ، إلى موسكو، الجمعة، لإجراء مفاوضات تهدف إلى وقف القتال، حسبما أعلن الكرملين مساء الخميس.





وقال الكرملين في بيان إنه "في التاسع من أكتوبر، وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا مدعوان إلى زيارة موسكو للتشاور" بوساطة الخارجية الروسية.





وأضاف أن الهدف هو "وقف القتال" بهدف تبادل الأسرى وجثث الجنود القتلى على وجه الخصوص.





وأضاف الكرملين أن "رئيس روسيا يدعو إلى إنهاء القتال في ناغورني كراباخ لأسباب إنسانية، بهدف تبادل جثث القتلى والسجناء"، موضحا أن بوتن أجرى مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.





ونقلت "الوطن" عن وزير الصحة والخدمات البشرية الأمريكي أليكس ازار قوله إنه سيتم توفير كميات كافية من لقاح فيروس كورونا لجميع الأمريكيين بحلول الفترة ما بين شهري مارس وابريل 2021.



