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رياضة

أخبار الرياضة .. وقفة احتجاجية من أعضاء الزمالك .. إصابة بيج رامي بكورونا .. مواعيد مباريات اليوم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


- أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربع سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.


أعلن البطل العالمي المحترف في كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي"، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".  


- حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على القيام بوقفة احتجاجية بمقر النادي بجامعة الدول العربية احتجاجا على قرارات اللجنة الأولمبية.


تقام اليوم الجمعة، الموافق 9 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 . 

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