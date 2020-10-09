أخبار الرياضة .. وقفة احتجاجية من أعضاء الزمالك .. إصابة بيج رامي بكورونا .. مواعيد مباريات اليوم

- أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربع سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.
- أعلن البطل العالمي المحترف في كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي"، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".
- حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على القيام بوقفة احتجاجية بمقر النادي بجامعة الدول العربية احتجاجا على قرارات اللجنة الأولمبية.