أخبار الرياضة .. وقفة احتجاجية من أعضاء الزمالك .. إصابة بيج رامي بكورونا .. مواعيد مباريات اليوم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:







- أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربع سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.









- أعلن البطل العالمي المحترف في كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي"، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".



