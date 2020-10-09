وزير الري لـ مشايخ قبائل سيوة: الدولة عازمة على تنفيذ حلول جذرية لمشاكل الواحة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري جلسة نقاشية مع مشايخ القبائل بواحة سيوة بمحافظة مطروح وذلك ضمن جولته التفقدية لمشروعات الري التي يتم تنفيذها هناك.





وأعرب الدكتور عبد العاطي على سعادته بوجوده بين أهالي سيوة وخالص شكره وإمتنانه لحفاوة الاستقبال ، ونقل رسالة تحية وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الواحة وتوجيه فخامته لحل مشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة.





وأكد الدكتور عبد العاطي علي أن الدولة عازمة على تنفيذ حلول جذرية لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الواحة مع التأكيد على أهمية إدراك المواطن لقيمة مشاركتهم في مواجهه تلك التحديات وزيادة الوعي ومنع حفر آبار سطحية لما تسببته من زيادة الملوحة.





وأوضح الدكتور الوزير أن الدولة تعمل من أجل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ علي البنية الموجود وتعظيم الاستفادة مما تم انفاقه من استثمارات ، وأشار إلى أن إدخال منظومة الري الحديث ضرورة لا غني عنها لترشيد استهلاك المياه ومن أجل الأجيال القادمة.





وأشاد بالنماذج التي قابلها بالواحة وتعتبر نماذج مشرفة لتطبيق نظم الري الحديث ، نعمل علي تجفيف البرك لتكون صمام أمان لاستقبال أي كميات مياه أمطار محتملة وكذلك دعم حفر آبار عميقة تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والري.





وأشاد الدكتور عبد العاطي بما شاهده من تصنيع محلي للتمور والزيتون ومشتقاتها وهو شيء يدعو للفخر ونموذج يحتذي به.





وأعرب مشايخ وعوائل القبائل بواحة سيوة على إمتنانهم لزيارة وزير الري للواحة في زيارة تعتبر الأولى من نوعها وقيامه بتفقد الواحة من شرقها إلى غربها في ظل تزامن الزيارة مع احتفال الواحة بانتصارات أكتوبر المجيدة ، وأعربوا عن خالص تقديرهم بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لحل مشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة