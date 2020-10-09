إبداع حسين الجسمى فى الجلالة ..بوسي تنشر صورة من الحفل بمناسبة إنتصار اكتوبر

نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة جديدة .





وظهر فى الصورة النجم حسين الجسمى وهو يحيي حفلته بمناسبة إنتصار أكتوبر من الجلالة .





وعلقت بوسى شلبى قائلة :"ابداع حسين الجسمى فى الجلالة".





وحازت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالتالى:

-احلي نجوم

-منورين الدنيا









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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.





وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم