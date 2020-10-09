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أخبار العالم

حملة بايدن تجني تبرعات بملايين الدولارات بعد مناظرة بنس وهاريس

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:00 م
مناظرة مايك بنس وكامالا
مناظرة مايك بنس وكامالا هاريس
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أحمد محرم
ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن مقر الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن بعد المناظرة بين المرشحة لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، وصاحب المنصب مايك بنس، جمع تبرعات بنحو 15 مليون دولار.


وبحسب قناة "روسيا اليوم"، حصل مقر بايدن وهاريس في غضون ساعتين من بدء النقاش يوم الأربعاء على حوالي 6 ملايين دولار، وارتفعت القيمة إلى 15 مليون دولار بحلول صباح الخميس.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الإلكترونية أن تقديراتها تشير إلى أن ممثلي الحملة الديمقراطية نجحوا في جمع 12 مليون دولار يوم الأربعاء.

ورأت الصحيفة أن هاريس أثبتت بالفعل أنها يمكن أن تصبح أحد العوامل الرئيسة في جمع الأموال لحملة بايدن.

ورصد في هذا الشأن أن الحملة جمعت في غضون 48 ساعة بعد ترشيح بايدن لأحد أعضاء مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا كشريكة له، 48 مليون دولار، بمتوسط ​​مليون دولار في الساعة.

بالمقابل، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن رأي مفاده أن بنس فاز في المناظرة التلفزيونية مع كامالا هاريس، وأثناء بث المناظرة، عبر ترامب أيضا عن دعمه لبنس، وكتب أن نائب الرئيس يبلي بلاء حسنا، وخصمه يتعثر.
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