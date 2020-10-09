برنامج الأغذية العالمي يفوز بجائزة نوبل للسلام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع

فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في أنحاء االعالم.





وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم الإعلان عن فوز برنامج الأغذية العالمي بالجائزة من قبل رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسون.





وقالت أندرسون إنه "بجائزة هذا العام، ترغب اللجنة في لفت أنظار العالم إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من أو يواجهون خطر الجوع"، مضيفة أن برنامج الأغذية العالمي يلعب دورا رئيسيا في التعاون متعدد الأطراف في جعل الأمن الغذائي أداة للسلام.





وأضافت اللجنة إن جائحة كورونا أضافت إلى مشكلة الجوع التي يواجهها ملايين الأشخاص حول العالم، داعية الحكومات لضمان أن يتلقى برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإغاثية الأخرى الدعم المالي اللازم لإطعام هؤلاء الأشخاص.



