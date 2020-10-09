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أخبار البلد

مطار القاهرة يجري أعمال تطوير لـ بوابات الدخول والخروج بمباني الركاب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:43 م
بوابات الدخول بمطار
بوابات الدخول بمطار القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن تطوير بوابات الدخول والخروج من مباني الركاب وصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، "بوابة مصر الاولى"، خاصة بعد زيادة الحركة الجوية اليومية داخل الصالات، تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضه للمطارات والملاحة الجوية، لتظهر بالشكل المشرف امام المسافرين والسياح في مطار القاهرة وتترك انطباعا لدي كل سائح بعراقة وحضارة مصر.

قالت مصادر بالمطار نظمت مختلف ادارات شركة ميناء القاهرة الجوي ورديات عمل تحت اشراف المحاسب منقذ رضوان مدير ساحات انتظار السيارات بالمطار، قامت باعمال التطوير والتجديد والطلاء والتوسعة بالمجهود الذاتى بفنيين صيانه من المطار ودون اللجوء الي مقاولين من الخارج بتكاليف زياده، تحت اشراف المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، أعمال تطويرية مستمرة لمباني وصالات الركاب المسافرين، وذلك منذ توقف حركة الطيران في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، فضلا عن استمرارها أيضا خلال استئناف العمل داخل المطارات المصرية منذ يوليو الماضي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مطار القاهرة يجري أعمال تطوير لـ بوابات الدخول والخروج بمباني الركاب
مطار القاهرة يجري أعمال تطوير لـ بوابات الدخول والخروج بمباني الركاب
مطار القاهرة يجري أعمال تطوير لـ بوابات الدخول والخروج بمباني الركاب
مطار القاهرة يجري أعمال تطوير لـ بوابات الدخول والخروج بمباني الركاب
مطار القاهرة يجري أعمال تطوير لـ بوابات الدخول والخروج بمباني الركاب
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