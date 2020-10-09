مدير مستشفى قليوب: استقرار حالة مصابي الدائري.. وخروج 4 حالات

اعلن الدكتور رضا عثمان مدير مستشفى قليوب المركزي بمحافظة القليوبية استقرار حالة جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، وهو ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص و7 مصابين.









وأضاف مدير المستشفى أن المستشفى استقبل 7 مصابين جميعهم حالتهم مستقرة حيث بلغت نسبة الحروق في أجسادهم 30٪ وجرى خروج 4 حالات منهم حالتين خروج نهائي وحالتين يتلقوا العلاج في مستشفى خاص مؤكدا على أن باقي الحالات تمكث حاليا في المستشفى ويتلقوا العلاج الازم





وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية.





وعلى الفور نقل جميع الجثث والمصابين إلى مستشفى قليوب المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل ركاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي.





واسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي.





من جانبه انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور بالقليوبية إلى موقع الحادث وتبين أنه وقع نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة أم بيومي أعلى الطريق الدائري مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال الحريق بتنك الغاز ب واصطدامها بسيارة أخرى.





وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى قليوب المركزي ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



