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حوادث

مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة بالقليوبية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:33 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور  نقل جميع الجثث والمصابين  إلى مستشفى قليوب المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق


تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل ركاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي.

وأسفر الحادث عن مصرع  5 أشخاص وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي.

من جانبه انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور بالقليوبية إلى موقع الحادث وتبين أنه وقع نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة أم بيومي أعلى الطريق الدائري مما أدى إلى انقلاب السيارة  واشتعال الحريق بتنك الغاز ب واصطدامها بسيارة أخرى.

وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى قليوب المركزي ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وكان شخص قد لقى مصرعه وأصيب آخر ، إثر انقلاب دراجة نارية بهم خلال السير للاحتفال بزفة عريس بشبين القناطر  وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها امرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بقتل سائق صديقه وسرقته بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبى عليها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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