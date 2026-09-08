إيراولا: مواجهة أتلتيكو مدريد اختبار حقيقي لليفربول في دوري الأبطال

تحدث أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استعدادات فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في افتتاح مشوار الريدز بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن المباراة تمثل تحديًا كبيرًا واختبارًا حقيقيًا للفريق.

ويستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد، غدًا الأربعاء، على ملعب «آنفيلد»، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية.

إيراولا يستعد لليلة مميزة في آنفيلد

أكد إيراولا أن مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون ليلة استثنائية بالنسبة له، خاصة أنها المباراة الأولى التي يخوضها مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد.

وقال المدير الفني لليفربول إن أتلتيكو مدريد يمثل منافسًا قويًا، مشيدًا بالعمل الذي يقدمه المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، وقدرته على تحقيق أهداف النادي على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن مواجهة فريق يقوده سيميوني تمثل تحديًا كبيرًا، في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المدرب الأرجنتيني في مثل هذه المباريات.

خبرة سيميوني حاضرة

وأشار إيراولا إلى أن لديه تجارب سابقة مع سيميوني، سواء عندما كان لاعبًا أو بعد تحوله إلى مجال التدريب، موضحًا أنه واجه فرقه في مناسبات مختلفة.

وقال إنه يدرك أن سيميوني يمتلك خبرة أكبر منه في مباريات دوري أبطال أوروبا، لكنه يأمل في تقديم مباراة قوية أمام أتلتيكو مدريد.

حلم يتحقق مع ليفربول

وتحدث إيراولا عن شعوره بخوض مباراة أوروبية كبيرة على ملعب آنفيلد، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة كان أحد أحلامه منذ بداية مسيرته التدريبية.

وأوضح أن مسيرته التي بدأت قبل نحو سبع أو ثماني سنوات لم تكن تشير إلى إمكانية وصوله سريعًا إلى هذه المكانة، معربًا عن أمله في الاستمتاع بالتجربة وتحقيق بداية قوية مع الفريق.

وشدد المدرب على أن قيادة ليفربول مسؤولية كبيرة وتحدٍ هائل، مؤكدًا شعوره بالفخر لوجوده في منصب المدير الفني للنادي.

إيراولا يحدد هدفه أمام أتلتيكو

أكد إيراولا أن تركيزه الأساسي ينصب على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة، بهدف تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز والحصول على بداية مثالية في دوري أبطال أوروبا.

وتطرق المدرب إلى الفوارق بين أسلوب لعب ليفربول وأتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق الإسباني يتمتع بقدرة كبيرة على الاستحواذ والسيطرة على الكرة، خاصة في مراحل بناء الهجمات.

تحذير من رباعي هجوم أتلتيكو

وأشاد إيراولا بالديناميكية التي يتمتع بها لاعبو أتلتيكو مدريد في الخط الأمامي، موضحًا أن وجود أربعة لاعبين في المراكز الهجومية، مع كثرة التبديل والتناوب بينهم، يجعل مهمة إيقافهم صعبة للغاية.

وأكد أن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول، مشيرًا إلى معرفته الجيدة بالفريق الإسباني وعدد من لاعبيه.

مباراة تكشف مستوى ليفربول

اختتم إيراولا تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون اختبارًا قويًا للفريق، خاصة أنها تأتي أمام أحد الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية.

وأوضح أن ليفربول قدم مؤشرات إيجابية في مباراته الأخيرة أمام إيبسويتش، لكنه ينتظر رؤية المستوى الحقيقي للفريق أمام منافس بحجم أتلتيكو مدريد، معتبرًا المواجهة اختبارًا مهمًا لقدرات الفريق ومدى جاهزيته للمنافسة الأوروبية.