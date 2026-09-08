مران الأهلي.. الفريق يختتم استعداداته لمباراة المقاولون العرب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة للاعبين، تناولت شرح العديد من النواحي الخططية المتعلقة بالمباراة، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.
بدأ المران بتنفيذ مجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية المتنوعة، في إطار الاستعداد للمباراة، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين غدًا على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ويسعى الأهلي للفوز بها، ومواصلة الانتصارات في البطولة.
كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وحقق الفوز في الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 1-0.