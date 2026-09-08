مران الأهلي.. الفريق يختتم استعداداته لمباراة المقاولون العرب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.‏

عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة للاعبين، تناولت شرح العديد من النواحي الخططية المتعلقة بالمباراة، ‏والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.‏

بدأ المران بتنفيذ مجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية المتنوعة، في إطار الاستعداد ‏للمباراة، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين غدًا على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ‏ويسعى الأهلي للفوز بها، ومواصلة الانتصارات في البطولة.‏

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وحقق الفوز في ‏الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 1-0.‏