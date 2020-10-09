عارضة أزياء شهيرة تظهر في شوارع نيويورك بعد عام من اختفائها.. شاهد حالها

عثر على عارضة أزياء شهيرة ظهرت ذات مرة على أغلفة مجلات Elle و Grazia و Glamour وشاركت في حملة Dolce & Gabbana مشردة في حي فقير برازيلي بعد عام من اختفائها أثناء وجودها في مدينة نيويورك.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على إلويزا بينتو ، 26 عامًا ، من ولاية ألاجواس في شمال شرق البرازيل ، في ريو دي جانيرو ، في الجنوب الشرقي من البلاد في 6 أكتوبر الماضي وهي في حالة يرثى لها.

ووجدت وهي تمشي في الحي الفقير "مشوشة تمامًا" من قبل مراقب محلي ، بعد أن تلقوا بلاغًا عن امرأة مجهولة شوهدت تتجول في الأحياء الفقيرة لمدة يومين.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، تم العثور على فونتس تحمل حقيبة ظهر تحتوي على وثائق عقودها مع وكالات عارضات أزياء دولية ومراجع من مصورين دوليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عارضة الأزياء اختفت من مدينة نيويورك قبل عام ، حيث كانت تعيش وتعمل.

وكانت قد اختفت أيضًا من مدينة نيويورك في وقت سابق من عام 2019 وعُثر عليها بعد خمسة أيام ، وهي مشوشة بشكل واضح ، في أحد شوارع مدينة وايت بلينز ، على بعد حوالي 30 دقيقة بالسيارة من وسط مانهاتن.

جفت حياتها المهنية ، التي أخذتها أيضًا إلى أوروبا ، بعد وقت قصير من هذا الحادث.

تزوج فونتس في الفترة من 2014 إلى 2016 من عارضة الأزياء الروسية الرومانية أندريه بيرليانو البالغة من العمر 38 عامًا ، والتي ظهرت مرة واحدة في البرنامج التلفزيوني أذكى نموذج في أمريكا ، حيث اشتهر بسلوكه العدواني.