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تعليم

69 عالمًا يناقشون الجديد في الصيدلة والرعاية الصحية بجامعة طنطا.. غدا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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احمد علي
تنطلق غدًا السبت، أعمال المؤتمر الافتراضي الدولى الذى تنظمه كلية الصيدلة جامعة طنطا، تحت عنوان "آفاق جديدة في الصيدلة والرعاية الصحية" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.


وأوضحت الدكتوره نهلة العشماوي، عميد الكلية، أن المؤتمر- الذى يستمر على مدار يومين- يشارك فيه أكثر من 69 عالمًا من داخل مصر وخارجها بهدف تبادل الخبرات، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في مجال الصيدلة والرعاية الصحية على الصعيدين العربي والدولي.

وأضافت د. نهلة العشماوي ، أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور البحثية ذات الأهمية القصوي في الوقت الراهن ، منها الكيمياء الحاسوبية وتصميم الأدوية، الأنظمة الجديدة لتوصيل الدواء، التغذية العلاجية، العلاج التكميلي باستخدام النواتج الطبيعية، المقاومة للمضادات الحيوية ومكافحة العدوي، استخدام العلاج المناعي في حالات السرطان، زراعة الأنسجة وبيولوجيا الخلايا الجذعية، التصنيع الدوائي.
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