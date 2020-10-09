69 عالمًا يناقشون الجديد في الصيدلة والرعاية الصحية بجامعة طنطا.. غدا

تنطلق غدًا السبت، أعمال المؤتمر الافتراضي الدولى الذى تنظمه كلية الصيدلة جامعة طنطا ، تحت عنوان "آفاق جديدة في الصيدلة والرعاية الصحية" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.









وأوضحت الدكتوره نهلة العشماوي، عميد الكلية، أن المؤتمر- الذى يستمر على مدار يومين- يشارك فيه أكثر من 69 عالمًا من داخل مصر وخارجها بهدف تبادل الخبرات، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في مجال الصيدلة والرعاية الصحية على الصعيدين العربي والدولي.



