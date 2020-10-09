رزاق سيسيه يحرز هدف التعادل للاتحاد السكندري فى شباك سموحة

أدرك الاتحاد السكندري التعادل امام سموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى الممتاز.





وأحرز رزاق سيسيه هدف التعادل للاتحاد فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني بعد دربكة داخل منطقة جزاء سموحة نجح خلالها سيسه فى تسديد الكرة داخل شباك سموحة .





وأحرز محمد عبد المنعم هدف التقدم لسموحة بعد رأسية رائعة فى الدقيقة 32 تسكن شباك الاتحاد السكندري .





ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني لتحقيق الفوز والحفاظ على المركز الثامن في جدول الترتيب لأنه في حال الخسارة وفوز الاسماعيلي اليوم يسبقه في الترتيب .





وكان الاتحاد السكندري حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 7 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة ، بينما حقق سموحة 9 انتصارات وخسر 5 وتعادل 17 لقاء .





علي جانب اخر يدخل فريق سموحة بقيادة محمد سامي المباراة بهدف تحقيق الفوز والاقتراب من المربع الذهبي ومحو آثار الهزيمة القاسية أمام الزمالك والخروج من بطولة الكأس





ويحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بينما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 39 نقطة