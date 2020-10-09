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توك شو

عايشين في إيجار.. أحمد حسن يكشف "وهم" أرباح يوتيوب ..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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إسراء صبري
علق أحمد حسن على الشائعات المنتشرة عن كمية الأرباح التي يحصل عليها سنويا هو وزوجته، قائلا: كل اللي بيتقال مجرد اجتهاد شخصي"، معقبا: الأرباح المنتشرة ليس لها أي أساس من الصحة تماما.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "أنا وزينب لحد دلوقتي عايشين في إيجار ومفيش أي حاجة مكتوبة باسمنا، معقبا: والدتي وعيلتي كلهم عايشين في إيجار".

وأكمل: الهدف من الفيديوهات التمثيل ليس إلا..وحتى الآن بنقوم بتلك الفيديوهات حتى تأتي الفرصة للدخول إلى مجال التمثيل.

وتابع: الفيديو المنتشر لينا وعن أننا هنعتزل فيديوهات يوتيوب قديم من 2018 ومش هنعتزل يوتيوب ونهدف إلى تقديم محتوى هادف خلال الفترة القادمة.
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