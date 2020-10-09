عايشين في إيجار.. أحمد حسن يكشف "وهم" أرباح يوتيوب ..فيديو

علق أحمد حسن على الشائعات المنتشرة عن كمية الأرباح التي يحصل عليها سنويا هو وزوجته، قائلا: كل اللي بيتقال مجرد اجتهاد شخصي"، معقبا: الأرباح المنتشرة ليس لها أي أساس من الصحة تماما.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "أنا وزينب لحد دلوقتي عايشين في إيجار ومفيش أي حاجة مكتوبة باسمنا، معقبا: والدتي وعيلتي كلهم عايشين في إيجار".
وأكمل: الهدف من الفيديوهات التمثيل ليس إلا..وحتى الآن بنقوم بتلك الفيديوهات حتى تأتي الفرصة للدخول إلى مجال التمثيل.
وتابع: الفيديو المنتشر لينا وعن أننا هنعتزل فيديوهات يوتيوب قديم من 2018 ومش هنعتزل يوتيوب ونهدف إلى تقديم محتوى هادف خلال الفترة القادمة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "أنا وزينب لحد دلوقتي عايشين في إيجار ومفيش أي حاجة مكتوبة باسمنا، معقبا: والدتي وعيلتي كلهم عايشين في إيجار".
وأكمل: الهدف من الفيديوهات التمثيل ليس إلا..وحتى الآن بنقوم بتلك الفيديوهات حتى تأتي الفرصة للدخول إلى مجال التمثيل.
وتابع: الفيديو المنتشر لينا وعن أننا هنعتزل فيديوهات يوتيوب قديم من 2018 ومش هنعتزل يوتيوب ونهدف إلى تقديم محتوى هادف خلال الفترة القادمة.