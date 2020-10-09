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توك شو

مش هتقلعه تاني.. أحمد حسن يتحدث عن فيديو زوجته بعد وفاة والدها

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال اليوتيوبر أحمد حسن، "أنا مغصبتش زينب على إنها تلبس الحجاب، وهو كان على اقتناع، وهي مش هتقلعه تاني".

وأكمل "حسن" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" "أنا مبستغلش زينب خالص في أي فيديوهات، وعمري ما اغصبها على حاجة".

وفيما يخص الفيديو المذاع بعد وفاة والدها؛ أوضح أن "فترة وفاة والد زينب؛ مكناش بنقدم فيديوهات لفترة كبيرة، وكانت زينب عند أهلها"، معقبا: "زينب رجعت البيت بعد 15 أو20 يوم من وفاة والدها، وخلال الفترة دي، الناس كانت بتبعت لينا رسائل، عشان تطمن عليها".

وتابع: "وقتها زينب هي اللي اقترحت إننا نعمل الفيديو؛ عشان الناس تطمن عليها، وكمان عشان نقول سبب وفاة والدها".

وكانت  زينب قد قالت في الفيديو: "في ناس قالت إن والدي توفى بكورونا، أو إنه مات مقتول؛ وعشان كدا قررت أعمل فيديو، أوضح للناس الحقيقة، وأطمنهم عليا".
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