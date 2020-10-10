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وزيرة التعاون الدولي توضح مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:44 ص
رانيا المشاط، وزيرة
رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
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إسراء صبري

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هي السبب في جلب المنح والتمويلات الأخرى، متابعة: المبادئ تتمثل في ثلاث مبادئ رئيسية، الأول: هو منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى لجمع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، معقبة: بنجتمع من أجل توضيح المشروعات المقامة حاليا، بالإضافة إلى معرفة ما تحتاجه الدولة.

وأكملت "المشاط" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، ثاني المبادئ تتمثل في سرد المشاركات الدولية للترويج للمشروعات التنموية المصرية، حيث بيتم سرد المشاركات من خلال 3 محاور هى "المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت منذ بدايه كورونا كان مرتبط ويدور حول الصحة مع شركاء تنموين مهمين منهم الوكالى الأمريكية للتنمية الدولية، ح0يث وصلت المنح المقدمة من الوكالة إلى 7 منح بقيمة 100 مليون دولار في قطاعات متعددة.

وأشارت إلى أن القروض التنموية بتكون أقل من القروض المالية، معقبة: القروض التنموية مهمة للغاية بسبب مشاركتها مع شركاء التنمية.

وأوضحت منذ أسبوعين كنا متواجدي بالأقصر مع منظمة الغذاء العالمي وذلك من أجل تطبيق المنحة المقدمة من البرنامج الخاصة بصغار المزارعين، معقبة: أصبح هناك ترشيد للمياه بشكل رائع داخل القرى وأيضا تحولوا من استخدام السولار إلى استخدام الطاقة الشمسية، مشددة على أن هذه الأمور تم تطبيقها على 60 قرية في مصر.


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