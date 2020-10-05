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رانيا المشاط: مناقشة التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الرقمي باجتماعات البنك الدولي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:44 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
حمزة شعيب
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الرقمي ملفات ستناقش باجتماعات البنك الدولي.


ونوهت خلال حوارها بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، ونجحت من خلاله في توفير دعم قوي للقطاع الاقتصادي خلال الجائحة.


وأردفت: "نعمل على توطيد التعاون مع الشركاء من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية".


ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة تتماشي مع رؤية مصر 2030.


وأضافت المشاط: "وزارة التعاون الدولي سعت منذ بداية الأزمة لدفع التعاون متعدد الأطراف من خلال إعلان مبادي الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وأولها منصة التعاون التنسيقي المشترك والتى تعمل على تحقيق التكامل بين شركاء التنمية".
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