السعودية تعلن اعتراض طائرة حوثية مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.





وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": " قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".





في السياق ذاته، اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس، الخميس، أن التصعيد العسكري لا يمثِّل انتهاكًا لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة فحسب، بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة والتي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن.





وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي، سلسلة اتفاقات تم التوصل إليها بين الجانبين بعد محادثات سلام في السويد، بينها اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.





وقال جريفيس في بيانه "أعمل مع جميع الأطراف، وأناشدهم لوقف القتال مباشرةً واحترام التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم والتفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".





من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، الخميس، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى احترام الالتزام باتفاق ستوكهولم.



