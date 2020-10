طول عمري بحبك... راندا البحيري تكشف عن هدية الزعيم عادل إمام لها في طفولتها

View this post on Instagram

طول عمري بحب الزعيم #تي_شيرت #الزعيم كانوا أصحابي كلهم بيسألوني إشتريته منين. ده كان هديه من الأستاذ لأني حضرت مسرحيته أكتر من عشرين مره 😂 و والدي هو المهندس المعماري إللي بني مسرح الهرم 😊 أيااام 🥰🥰 طفوله #راندا_البحيري