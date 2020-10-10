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فن

طول عمري بحبك... راندا البحيري تكشف عن هدية الزعيم عادل إمام لها في طفولتها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
راندا البحيري
راندا البحيري
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة راند البحيرى صورة لها من طفولتها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهرت راندا البحيري مرتدية تيشرت للزعيم عادل امام وعلقت قائلة: طول عمري بحب الزعيم كانوا أصحابي كلهم بيسألوني إشتريته منين. ده كان هديه من الأستاذ لأني حضرت مسرحيته أكتر من عشرين مره ووالدي هو المهندس المعماري إللي بني مسرح الهرم أيااام الطفولة.

وكانت الفنانة راند البحيرى قد وجهت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتبت راند البحيرى: "بحبك يا ريس لست_وحدك مصر السيسي ".

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يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق. 

كما شاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.
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