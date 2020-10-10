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اقتصاد

تعرف على استعدادات المدن الجديدة لمواجهة فصل الشتاء والأمطار‎

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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أمنة عبدالعظيم
قال المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،  إنه يتم حاليا اعداد منظومة الصرف الصحي بالمدن الجديدة لاستيعاب الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء المقبل. 

وأكد عبدالعزيز في تصريحات  لـ صدى البلد، جاهزية المولدات والطلمبات بكافة روافع الصرف الصحي والاستعداد لموسم الشتاء بشكل جيد علي مستوي كافة المدن الجديدة . 

من جانبه، قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات المرافق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة الاستعدادات المختلفة لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، وما يتطلبه من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية من هطول الأمطار الغزيرة أو السيول.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم تزويد محطات الصرف بـ 4 طلمبات بقيمة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه لاستيعاب صرف المياه الزائدة ببيارات محطات الصرف، كما تم زيادة ارتفاع منسوب بيارات الصرف لاستيعاب أكثر كميات من المياه، وكذا تنفيذ 500 غرفة صرف مياه أمطار جديدة موزعة على أحياء المدينة المختلفة.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، استكمال أعمال التطهير والنظافة الدورية لجميع غرف الصرف الصحي وغرف الأمطار، والاستعداد الدائم بجميع المعدات اللازمة، والتأكد من عمل المولدات الكهربائية بالمحطات.

وناشد المهندس عمار مندور، سكان المدينة بعمل الاحتياطات اللازمة وعدم ترك أى مهملات على أسطح المباني، لعدم تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للأضرار في أوقات العواصف المتوقعة.

على جانب آخر ، قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التطهير لمخرَّات السيول والتأكد من رفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء المصاحب لسقوط الأمطار بشمال خليج السويس.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف،  نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتي معه من أمطار تصل إلى حد السيول، كما تم التنسيق بين كافة الإدارات المختلفة من شبكات المياه والصرف الصحي للتأكد من رفع كفاءة شبكات الصرف وتطهير كافة مخرَّات السيول وغرف تصريف الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك.

من ناحية أخرى، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ضرورة الاستعداد المسبق لموسم الأمطار، وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، وخطط انتشار المعدات.

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