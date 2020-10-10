استمرارا لاحتفالات أكتوبر.. افتتاح 3 محطات تحلية و50 منزلا بدويا بوسط سيناء

كما تم الى افتتاح 26 عمارة تابعة لهيئة التعاونيات بحي المساعيد بعد اتمام اعمال الترميم والصيانه تحت اشراف منطقة تعمير شمال سيناء .كما تم توزيع عدد من عقود وحدات الاسكان الاجتماعى فى منطقة السبيل بالعريش لا سر المنقولين من الشيخ زويد ورفح .اقرأ ايضا :