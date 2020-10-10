استمرارا لاحتفالات أكتوبر.. افتتاح 3 محطات تحلية و50 منزلا بدويا بوسط سيناء

واصلت محافظة شمال سيناء، الاحتفال بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيده اليوم السبت ، وذلك بافتتاح ٣ محطات تحلية لمياه الابار و٥٠ بيت بدوي ، وعدد من المشروعات الخدمية بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء .
وقد افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، محطة تحلية مياه الآبار فى قرية بغداد بالحسنة والاي ستعطي القرية والتجمعات التابعة لها بمياه الشرب.
كما تم افتتاح 25 منزلا بدويا بالحسنة وتسليم العقود لأصحابها .. بما يعمل علي توكين السكان المحليين في المنطقة ، كما تم وضع حجر الأساس لاقامة مدرسة ثانوية صناعية بالحسنة للتخفيف عن الطلبة بدلا من الذهاب الي مدينة العريش.
وفي مركز نخل تم افتتاح محطتى مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل ، مقر للبنك الأهلى بنخل .. الى جانب افتتاح 25 منزلا بدويا وتوزيع العقود على أصحابها .
وقد افتتح اللواء المحافظ، أمس الجمعه، مسجد عمرو بن العاص بالمساعيد ، بعد إنهاء أعمال رفع كفاءته، حيث ادي اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ وقافلة الأزهر التوعوية والقيادات التنفيذية والشعبية صلاة الجمعة به .
كما تم الى افتتاح 26 عمارة تابعة لهيئة التعاونيات بحي المساعيد بعد اتمام اعمال الترميم والصيانه تحت اشراف منطقة تعمير شمال سيناء .كما تم توزيع عدد من عقود وحدات الاسكان الاجتماعى فى منطقة السبيل بالعريش لا سر المنقولين من الشيخ زويد ورفح .
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وقد افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، محطة تحلية مياه الآبار فى قرية بغداد بالحسنة والاي ستعطي القرية والتجمعات التابعة لها بمياه الشرب.
كما تم افتتاح 25 منزلا بدويا بالحسنة وتسليم العقود لأصحابها .. بما يعمل علي توكين السكان المحليين في المنطقة ، كما تم وضع حجر الأساس لاقامة مدرسة ثانوية صناعية بالحسنة للتخفيف عن الطلبة بدلا من الذهاب الي مدينة العريش.
وفي مركز نخل تم افتتاح محطتى مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل ، مقر للبنك الأهلى بنخل .. الى جانب افتتاح 25 منزلا بدويا وتوزيع العقود على أصحابها .
وقد افتتح اللواء المحافظ، أمس الجمعه، مسجد عمرو بن العاص بالمساعيد ، بعد إنهاء أعمال رفع كفاءته، حيث ادي اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ وقافلة الأزهر التوعوية والقيادات التنفيذية والشعبية صلاة الجمعة به .
كما تم الى افتتاح 26 عمارة تابعة لهيئة التعاونيات بحي المساعيد بعد اتمام اعمال الترميم والصيانه تحت اشراف منطقة تعمير شمال سيناء .كما تم توزيع عدد من عقود وحدات الاسكان الاجتماعى فى منطقة السبيل بالعريش لا سر المنقولين من الشيخ زويد ورفح .
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مبادرة لحماية شواطئ العريش من أضرار البلاستيك