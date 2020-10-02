منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة في لعب الأطفال بشمال سيناء

مع الالتزام بخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.





ويمنع كذلك استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل الدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل - مطهر - فوطة - صابون)،



وأضافت، أنه سيتم تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالات في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى.



ولفتت إلى أنه يتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل صورة دم كاملة قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة.









وأشارت الي ان عدد دور الحضانة التي تقدمت بطلبات لإعادة فتحها واستوفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بلغت 16 دار حضانة بالعريش.



ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، ضرورة التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها من كافة الجهات المعنية وقرارات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بهذا الخصوص.



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الي جانب مراقبة دور الحضانة بشكل مستمر عن كل جديد عن فيروس كورونا ، والتوعية المستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعي وطريقة الوقاية، ووجود ملصقات ومواد توعية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى وأهمية التباعد الاجتماعي.وأشارت الي ان عدد دور الحضانة التي تقدمت بطلبات لإعادة فتحها واستوفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بلغت 16 دار حضانة بالعريش.ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، ضرورة التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها من كافة الجهات المعنية وقرارات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بهذا الخصوص.اقرا ايضا: