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رياضة

سيراميكا كليوباترا يتقدم 2 - 0 على المريخ في الشوط الأول

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:07 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والمريخ البورسعيدي، بتقدم الأول بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الفريق البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة دورى القسم الثاني. 

سجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا الأول، "شريف دابو" في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، وأُحرز الهدف الثاني عن طريق شادي حسين في الدقيقة 45 من عمر شوط المباراة الأول.

وقرر هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من "محمود شكري وشريف دابو وأحمد غنيم وطارق سامي ومحمود صقر ووليد عبد المنعم وشادي حسين ومحمد جمال وعاشور الأدهم وضياء قنديل ومحمود نبيل".

ويحتل سيراميكا كليوباترا، صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٣٩ نقطة، وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثالث. 

ويعد سيراميكا كليوباترا أقوى المرشحين لخطف تذكرة التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة في الموسم الجديد.

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