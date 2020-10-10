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أخبار البلد

ختام مبادرة عيادتي فى 20 يوما برعاية النقابة الفرعية بالبحيرة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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محمد غالي
شهدت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالبحيرة، الخميس، 8 أكتوبر 2020، ختام فعاليات مبادرة عيادتى فى 20 يوم، لتدريب الشباب على إنشاء وإدارة العيادات البيطرية وتدريبهم على موضوعات تطبيقية لتأهيلهم لبدء حياتهم العملية المهنية، وذلك برعاية النقابة الفرعية بالبحيرة، وبتنظيم من شباب  EVU الطلابية بجامعة دمنهور.

شارك بحفل الختام الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بدمنهور، ولفيف من الأطباء البيطريين والشركات الداعمة من محافظات مختلفة، ومؤسسة براند أكاديمي التدريبية بدمنهور.
 
كما شارك من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور محمد سيف ممثلًا عن الدكتور خالد سليم النقيب العام، وبصفته أيضا كمحاضر عن حقوق وواجبات الطبيب البيطرى، بالإضافة إلى الدكتور ناجي سلام والدكتور أحمد البنداري عضوى النقابة عن غرب الدلتا، وكذلك الدكتور محمد مبروك عضو النقابة العامة عن وسط الدلتا وممثلا لأحد الشركات الراعية.

من ناحيته، وجه الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، رسالة للحاضرين، وأبلغها نيابة عنه الدكتور محمد سيف، مؤكدا خلالها أن النقابة العامة تدعم برامج التدريب التطبيقى لشباب المهنة، وتدعم دوما تطوير الأداء المهنى وتشجع التعليم الطبى المستمر، للإرتقاء بطرق التشخيص والعلاج وتميز الطبيب البيطرى الحقلى.

وقد أهدت المبادرة درع تكريم للدكتور خالد سليم النقيب العام، متمنيين له التوفيق وكامل الدعم له للوصول إلى نقابة قوية ومهنة أقوى.
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