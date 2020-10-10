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رياضة

بتروجيت يؤجل صعود سيراميكا كليوباترا للدورى الممتاز

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:19 م
بتروجيت
بتروجيت
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عبدالله هشام
حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على المريخ بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق البورسعيدي ضمن منافسات الجولة ال21 من مسابقة دوري القسم الثاني . 

وتعادل فريق الداخلية أمام جمهورية شبين بدون أهداف ليبتعد الأول عن صراع الصعود للدورى الممتاز في حين حقق فريق بتروجيت الفوز علي منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد . 

ويحتاج فريق سيراميكا كليوباترا الى الفوز او التعادل المباراة المقبلة امام فريق جمهورية شبين للصعود للدورى الممتاز دون النظر الي نتيجة فريق بتروجيت .

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا الأول، "شريف دابو" في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، وأُحرز الهدف الثاني عن طريق شادي حسين في الدقيقة 45 من عمر شوط المباراة الأول ، واضاف الثالث أحمد غنيم من ضربة جزاء ، وجاء الهدف الرابع عن طريق شادي حسين ،والخامس سجله شريف دابو . 

وكان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بدأ المباراة بتشكيل مكون من "محمود شكري وشريف دابو وأحمد غنيم وطارق سامي ومحمود صقر ووليد عبد المنعم وشادي حسين ومحمد جمال وعاشور الأدهم وضياء قنديل ومحمود نبيل".

ويحتل سيراميكا كليوباترا، صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 42 نقطة ، وصعد بتروجيت للمركز الثاني برصيد 40 نقطة . 
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